系统性红斑狼疮 (SLE)

系统性红斑狼疮是一种累及关节、肾脏、黏膜和血管壁的慢性自身免疫性结缔组织疾病。
可能会出现关节、神经系统、血管、皮肤、肾脏、胃肠道、肺、及其他组织和器官的问题。
完成血液检查及有时其他检查可诊断。
所有狼疮患者都需要羟氯喹，而继续引起损伤的狼疮患者（活动性狼疮）也需要皮质类固醇和其他抑制免疫系统的药物。
大约 70% 至 90% 的狼疮患者是育龄女性，但是儿童（大多数是女孩）、老年男性和妇女，甚至新生儿也可能患病。狼疮分布于世界各地，但是与白种人相比，更常见于黑人和亚裔人群。
狼疮的病因不清。偶尔，使用某种药物（如治疗心脏病的盐酸肼苯哒嗪和普鲁卡因胺，以及治疗结核病的异烟肼）可导致狼疮。药物诱导的狼疮通常在停止药物治疗后，症状消失。
系统性红斑狼疮患者体内的抗体数量和种类多于他疾患。这些抗体有时可能决定哪些症状会发展。然而，抗体的水平并不总是与患者症状成比例。
有时称为慢性皮肤性红斑狼疮的盘状红斑狼疮（DLE）是仅影响皮肤的一种狼疮。其特点是受累区域出现大量圆形的丘疹，有时会出现瘢痕化和毛发脱落。皮疹聚集在受光线照射的皮肤区域，如面部、头皮和耳部。有时候，皮疹或溃疡也会累及粘膜，特别是口腔。约10%患者可能出现系统性红斑狼疮的症状，如关节、肾脏和脑组织受累。
亚急性皮肤型红斑狼疮 (SCLE) 是一种主要累及皮肤的狼疮，可导致各种各样的皮疹，这些皮疹分布广泛、容易复发且遇阳光会加重。手臂、面部和躯干可形成红色和环形或银屑病样斑块。SCLE 与 DLE 不同，因为 SCLE 很少会导致瘢痕。患者可有疲乏和关节疼痛，但通常不会出现 SLE 患者所出现的那些内部脏器严重受损。
狼疮的症状
狼疮的症状千差万别。有的初发症状可能是突然发高烧，类似急性感染。在无症状期或较轻微时，也可表现为间歇性发作的发烧和类似感冒的不适感，可持续数月或数年之久。大多数狼疮患者症状轻微，主要累及皮肤和关节。
偏头痛、癫痫或严重精神疾患（精神病）可能成为最早引起注意的首发症状。最终，可影响其他任何器官系统。
关节问题
关节症状从间歇性关节痛（关节痛）到多关节突然发炎（急性多发性关节炎）表现不一，大约 90％ 的患者会出现这种症状，且在其他症状出现前存在数年。在长期疾患时，可以出现明显的关节松动和畸形（Jaccoud 关节病或关节炎），但是发病率较低。然而，关节炎症通常是间歇性的，且不会损坏关节。
皮肤和黏膜问题
皮疹包括鼻和颊部的蝶形红斑（称为黄斑疹或蝴蝶疹）、薄层皮肤上丘疹或斑点；在面部凸起部位和如颈部、上胸部和肘部日光暴露部位出现红色扁平的皮疹。水疱或皮肤溃疡（疮疡）较少发生，但黏膜溃疡比较常见，特别是在口腔顶部、颊黏膜内侧、牙龈及鼻腔内部的黏膜。
在疾病发作期，最常见的是全部或局部头发脱落（秃头症）。
患者手掌侧方和指尖出现斑点状红斑、指甲周围出现红斑和水肿、手指指间关节内侧出现紫红色斑。由于血管内血小板降低，引起皮下出血产生紫斑（紫癜）。
某些狼疮患者，特别是白人会因暴露在阳光下（光敏性）而引起长期持续性皮疹。
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出现雷诺综合征的狼疮患者当暴露于寒冷时，手指和脚趾都会非常苍白或青紫。
肺脏问题
狼疮患者深呼吸时可引起胸部疼痛的情况为常见。疼痛起源于肺脏胸膜的复发性炎症（胸膜炎），胸腔内可出现或没有液体（渗出-可参阅胸腔积液的症状）。尽管轻度肺功能损害常见，但肺炎（狼疮性肺炎）导致呼吸困难却少见。威胁生命的肺出血很少发生。由血块（血栓形成）导致的肺动脉栓塞也可能发生。
心脏问题
淋巴结和脾脏问题
全身淋巴结肿大较常见，特别是儿童、年轻人和所有年龄阶段的黑人。
10% 患者发生脾脏肿大（脾大）。
神经系统异常
肾脏问题
血液问题
胃肠道问题
怀孕问题
罹患红斑狼疮的孕妇比正常孕妇有较高的流产和死产的风险。妊娠期间，尤其是分娩后，红斑狼疮的发作很常见（另见妊娠期系统性红斑狼疮）。
如果在前 6 个月内狼疮没有得到控制，医生建议女性不要怀孕。
狼疮的诊断
医生的检查
实验室检查
医生怀疑狼疮的主要依据是详细的体格检查下出现的症状，特别是对于年轻女性患者。
为了帮助确诊，医生会做一些实验室检查。虽然没有单一的实验室检查能明确狼疮的诊断，但医生做这些检查以排除其他结缔组织疾病。狼疮的诊断基于医生收集的所有信息，包括症状、体格检查和所有检查结果。医生使用这些信息帮助他们确定患者是否符合确诊狼疮的特定标准。尽管有以上标准，但由于症状的广泛性，狼疮与相似疾病仍难鉴别，也很难作出诊断。
实验室检查
尽管血液检查结果可以帮助医生诊断狼疮，但它们本身并不能确诊狼疮，因为有时它们发现的异常现象存在于健康人群或其他疾病患者身上。
几乎在所有狼疮患者血液检查中均可检测出抗核抗体（ANA）。但该抗体也存在于其他疾病中。因此，如果检测出抗核抗体，还需检测有无双链 DNA 抗体和其他自身免疫抗体。这些抗 DNA 抗体呈高水平强烈支持狼疮的诊断，但并非所有狼疮患者都具有这些抗体。
其他的血液检测，如测量补体（具有多种免疫功能的蛋白，例如杀灭细菌）水平，同样也可以在一些患者中预测疾病是否处于活跃期及病程。
反复流产或存在凝血异常的女性狼疮患者应检查抗磷脂抗体。这项检查对避孕或怀孕具有重要指导意义。这项血液测试可以检测磷脂抗体，还可以帮助人们确定有再次出现血栓的风险。磷脂抗体阳性的女性不能选择含雌激素的口服避孕药，而应选择其他避孕方法。
血液检测也可显示出红细胞计数低（贫血）、白细胞或血小板计数减少。贫血的患者应做 Coombs 直接试验。该检查用于检测附着于红细胞表面并可破坏红细胞的某些抗体，这些抗体的增加导致贫血。
额外的实验室检查可检测尿 (尿检) 中是否出现蛋白或红细胞，以及血肌酐是否升高。这些发现提示肾脏滤过结构（肾小球）存在炎症，亦称为肾小球肾炎。有时需行肾脏活检（取组织进行检查和检测）来帮助医生制定治疗方案。对于没有任何症状的狼疮患者也应经常检测是否有肾损伤（请参阅肾功能检测）。
狼疮的预后
系统性红斑狼疮可呈慢性过程且反复发作，无症状期也持续多年。日光照射、感染、手术或妊娠均可诱使疾病暴发，但女性很少在绝经后暴发。
与过去相比，很多患者在较早期就被诊断出患有症状较轻的狼疮，并且得到了更好的治疗。所以在大多数发达国家，超过 95% 的患者可在确诊后生存至少 10 年。然而，狼疮的发病过程不可预测，其预后差异较大。如果早期炎症得到控制，一般长期预后较好。对肾脏的早期检测和治疗可减少严重肾病发生。但是，患有狼疮的人患心脏病的风险增加。
狼疮的治疗
所有患者均适用羟氯喹（一种抗疟药物）
非甾体抗炎药适用于轻度关节症状，皮质类固醇乳膏适用于轻度皮肤症状
皮质类固醇、免疫抑制剂和抗疟药物适用于严重疾病
治疗的效果依赖于受累的器官和炎症的活动期。狼疮中器官损害的严重程度不一定与炎症的活动性相同。例如，既往导致炎症的狼疮可能会永久损坏器官并使其产生瘢痕。这些损害可能被称为“严重性”，即使狼疮处于非活动期（在此期间不会造成任何炎症或进一步损害）。治疗的目的是降低狼疮活动性——降低炎症，以此来阻止新的或进一步损害。
所有狼疮患者都可以口服抗疟疾药物羟氯喹，无论他们的病情是轻还是重，因为它可以减少发作次数并降低死亡率。然而，羟基氯喹不适用于有 G6PD 缺乏症的人群（G6PD 是一种保护红细胞免受某些有毒化学物质破坏的酶），因为该药物可以快速破坏红细胞。服用羟氯喹的患者应定期进行眼部检查，因为这种药物在服用多年后会略微增加眼后部损伤的风险。
轻度至中度狼疮
严重的狼疮
患有严重、活动性狼疮影响肾脏或脑部或引起肺出血的患者应立即治疗，通常静脉给予皮质类固醇甲泼尼龙（参阅皮质类固醇：用途和副作用）。之后给予患者口服皮质类固醇药物（如强的松）。治疗剂量和疗程取决于受累器官。免疫抑制药物环磷酰胺也用于抑制身体的自身免疫性攻击。吗替麦考酚酯是严重狼疮影响肾脏时的常用替代药物，因为它与环磷酰胺相比同样有效且毒性较低。其他免疫抑制药物，如贝利尤单抗、voclosporin 或 anifrolumab，也有助于为某些患者减少狼疮症状。
有终末期肾病的患者除透析外，还可选择肾移植。
出现某些血液问题的患者需要口服中等剂量或高剂量的皮质类固醇，同时使用免疫抑制药物（如硫唑嘌呤或吗替麦考酚酯）。患者可经静脉给予免疫球蛋白（内含大量抗体）。这些治疗无效的患者可给予利妥昔单抗。
患有神经系统问题的患者可应用环磷酰胺或利妥昔单抗。
有血凝块的患者可使用肝素、华法林或其他抗凝药物（有时称为血液稀释药物）。
重度狼疮患者通常在治疗 4-12 周后出现症状缓解。
药物维持治疗
一旦控制了最初的炎症，医生将确定最低剂量的皮质类固醇和其他控制炎症的药物（如抗疟药和免疫抑制剂），这是长期最有效抑制炎症所必需的。通常，当症状逐渐控制且实验室检查结果改善时，强的松的剂量应逐渐减少。在此过程中可能出现症状复发或暴发。对于大多数狼疮患者，强的松的剂量可最终减少或停药。因为长期使用高剂量的皮质类固醇会导致许多副作用，因此需要长期服用高剂量皮质类固醇的患者会给予替代药物，如硫唑嘌呤、甲氨蝶呤或吗替麦考酚酯。
服用皮质类固醇的患者应定期检测并在必要时治疗骨质疏松，因为长期慢性使用皮质类固醇可发生骨质疏松。长期使用高剂量皮质类固醇的患者，即使骨密度正常，也需要补充钙剂和维生素 D 以及二磷酸盐，以预防骨质疏松。
接受免疫抑制剂治疗的患者也需要用药预防各种感染，如真菌引起的耶氏肺孢子菌感染（可参阅免疫力低下人群的肺炎预防），以及接种常见感染疫苗，例如肺炎疫苗、流感疫苗以及 COVID-19 疫苗）。
其他疾病与怀孕
了解更多信息
以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。
美国红斑狼疮基金会：提供有关患狼疮和开展中的狼疮研究的信息