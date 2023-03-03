在青春期，儿童成长为年轻成人。他们会经历惊人的身体、智力和情感变化。但是，孩子成长为成人之路并不是一条直线。随着时间推移，青少年不再只是稳定地变得越来越像成人。相反，青少年的行为举止时而像成人，时而像儿童。随着青少年继续发育，他们逐渐在更多时候表现得像成人，而更少的时候表现得像儿童。
在青春期，青少年开始形成自我意识，并学会如何与家庭成员之外的其他人建立亲密关系。对于父母来说，在这个复杂的发展时期，对孩子进行引导是一个很大的挑战。冒险（例如从事暴力和狂饮）在青少年中很常见，并且会造成重度健康风险。诸如吸烟或吸毒之类的不健康行为通常会在青春期开始，这些行为会在以后的生活中造成严重问题。
（另见青少年问题。）
青少年智力和行为发育
在青春期早期，儿童开始发展抽象和逻辑思考能力。这种日益成熟的复杂性会使儿童增强自我意识并提高自我反思能力。由于青春期会出现许多明显的身体变化，因此这种自我意识通常会转变为自觉意识，且伴有尴尬感。青少年也会专注于外表和吸引力，并对与同龄人之间的差异高度敏感。
在青春期中期，做出有关未来事业的决定越来越重要，且大多数青少年没有明确的目标，但是他们会逐渐意识到兴趣和才能领域。父母必须意识到青少年的能力，并且帮助他们设定现实的目标。父母还必须准备好识别学习中的障碍，例如学习障碍、注意力问题、行为问题或不适当的学习环境，这些都需要纠正。
青少年还会将新的反思能力应用于道德问题。青春期前的儿童对正确与错误的理解是固定且绝对的。年龄较大的青少年经常质疑行为标准，并且可能会排斥传统，这种现象令父母感到惊愕。理想情况下，这种反思的结局是青少年的自身道德准则得到发展和内在化。
许多青少年开始参与危险行为，例如开快车。许多青少年开始有性行为，一些可能会进行危险的性行为。一些青少年可能会参与非法活动，例如盗窃、酗酒和违禁药品使用。专家推测，发生这些行为的一部分原因是青少年往往会高估自己为离开家做好准备的能力。针对神经系统进行的研究也显示，脑中可抑制冲动的区域直到成年期早期才会完全成熟。
青少年的情绪发育
在青春期，脑中控制情绪的区域会发展并成熟。此阶段的特征是看似自发的情绪爆发，对于经常受到冲击的父母和教师而言，这种情况可能会具有挑战性。青少年逐渐学会抑制不恰当的想法和行为，并替换为以目标为导向的行为。
典型的冲突领域在于青少年想要获得更多自由的正常需求，而这一需求会与父母保护孩子免受伤害的本能发生冲突。试图在多个方向成长常会导致挫折。当父母与青少年重新协商相互关系时，沟通可能是一种挑战。当家庭面临其他压力或父母自身有精神困扰时，所有这些挑战会更明显，因为此时青少年继续需要父母的养育。医生可以向青少年和父母提供理智且实际的支持性建议，以此帮助打开沟通渠道。
青少年的社交和心理发育
家庭是儿童社交生活的中心。在青春期，同龄群体开始取代家庭成为儿童的主要社交中心。同龄群体的确立常因在以下方面与众不同：着装、外观、态度、爱好、兴趣，以及对于外人而言可能看似深层或微不足道的其他特征方面。最初，同龄群体通常仅包括单一性别的儿童，但是之后在青春期这些群体常会变为包括不同性别者。这些群体对于青少年很重要，因为它们可以验证青少年的尝试性选择，并在压力环境下提供支持。
发现自己没有同龄群体的青少年可能会强烈地感觉到自己与众不同且被疏远。尽管这些情感通常不会产生永久性影响，但是它们可能会增加出现功能失常或反社会行为的可能性。在另一个极端，同龄群体的重要性可能过大，也会导致反社会行为。当家庭和社交环境无法抵消同龄人群体中失调的需求时，成为帮派成员更为普遍。
医生应筛查所有青少年的精神障碍，例如抑郁症、双相情感障碍和焦虑症。在此阶段，精神障碍的发病率会增加，并可能导致自杀念头或行为。精神疾病（例如精神分裂症）虽然很少见，但最经常在青春期后期引起人们注意。进食障碍，如神经性厌食症和神经性贪食症，在女孩中相对常见，但也可能在男孩中发生。由于青少年会竭尽全力隐藏行为和体重变化，因此进食障碍很难发现。
违禁药品使用通常在青春期开始。
饮酒在青少年中较常见且酒类是青少年最常使用的物质。《监测未来药物使用调查》(Monitoring the Future Survey on Drug Use) 是由美国国家药物滥用研究所进行的物质使用长期研究。这项调查报告称，在 2021 年，美国 12 年级学生中有 54% 的人尝试过饮酒，26% 的人在过去一个月中饮酒并被视为当前饮酒者。暴饮很普遍，并可导致急性和慢性健康风险。研究显示，年轻时开始饮酒的青少年更可能在成年期出现酒精使用障碍。例如，13 岁开始饮酒的青少年中，出现酒精使用障碍的可能性是 21 岁开始饮酒者的 5 倍。
调查报告称，2021 年 12 年级学生中约有 4.1% 的人报告当前吸烟（在过去 30 天内吸烟），这低于 1991 年的 28.3% 和 2019 年的 5.7%。仅大约 2% 的 12 年级学生报告每天吸烟。
12 年级学生当前使用尼古丁电子烟（蒸汽电子烟）的比例从 2017 年的 11% 大幅增加至 2019 年的 25.5%。根据调查，2021 年电子烟的使用量减少到 19.6%，大约 40.5% 的 12 年级学生尝试过电子烟（尼古丁和其他物质），与 2019 年的 45.6% 相比有所下降。
调查报告称，2021 年 12 年级学生中有 19.5% 当前使用大麻制品，比 2019 年的 22.3% 有所下降。大约 38.6% 的 12 年级学生报告说曾一次或多次使用过大麻制品。
尽管误用处方药，包括止痛药和兴奋剂的现象较为严重，但使用其他违禁药品的情况却很少见。
父母可通过树立良好的榜样（例如适度饮酒和避免使用违禁药品）、分享价值观、以及在远离违禁药品方面寄予较高期望，从而对儿童产生较强的正面影响。父母还应教导儿童仅应按照卫生保健专业人士的指示使用处方药。应该对所有青少年进行秘密的违禁药品使用筛查。作为日常卫生保健的一部分，应给出恰当的建议，因为已经证明即使非常简单的医生和卫生保健专业人士干预也能减少青少年的物质使用。
青少年性发育和性别发育
性成熟（青春期）开始通常伴随着对性解剖结构的兴趣，这可能是焦虑的根源。随着青少年在情感和性方面逐渐成熟，他们可能想开始进行性行为。手淫在女孩中很常见，而在男孩中几乎普遍存在。与伴侣的性尝试通常从触摸或爱抚开始，并且可能发展为口交、阴道性交或肛交。到青春期晚期时，性从性尝试转变为表达亲密和分享的方式。
作为日常卫生保健的一部分，医生应提供有关更安全性行为的适当建议，并应筛查所有性活跃的青少年是否患有性传播感染。
当青少年尝试性生活时，他们也可能开始质疑他们的性别身份和性别认同。
性别是指一个人的生理性别：男性、女性或男女不明（生殖器性别不明）。
性取向是指一个人认为对其具有性吸引力的性别（若有）。有许多不同的性别身份，例如异性恋（吸引异性）、同性恋（吸引同性）、双性恋（吸引两性）和无性恋（不吸引任何性别）。
性别认同是指个人对自身性别的认定，可以是男性、女性或者其他（有时称作性别酷儿、流性人、非二元性别或无性别），可以是介乎男女之间，也可以两者均不是或频繁改变。变性人是指人们认为出生时所指定的性别与他们的性别身份不匹配的任何性别认同。
性别表达是一个人在公共场合所表现出的性别。它包括穿着方式、讲话方式以及发型等——实际上就是具有性别特征的全部言行举止。
性别认同在早期开始形成，但可能随时间而变化。在某些儿童和青少年中，他们出生时的性别与他们的性别认同不符。这种不一致可导致相当大的精神痛苦，称为性别焦虑症。性别焦虑症可以通过心理疗法治疗，有时用激素和手术治疗。
一些青少年对其性取向不确定。他们可能不确定自己的感受，但青少年被同性和异性吸引或对他们有性想法是很常见的。但是，许多尝试同性恋或双性恋关系的青少年最终不再继续对同性关系感兴趣，而有些人则永远不会对异性关系感兴趣。
同性恋、双性恋和无性恋是人类的正常性变异。对自己的同性恋或双性恋身份有强烈意识的青少年可能会向亲密朋友或家人“出柜”。
随着性别身份和性别认同的发展，有些青少年可能会面临挑战。他们可能害怕自己的性别身份或性别认同不被家人或同龄人接受。这种压力（尤其是在社会接受度至关重要的时期）可能会导致严重的紧张感。害怕被父母抛弃（有时会真实发生）可能导致不诚实，或者至少导致青少年与父母之间的沟通不良。这些青少年也可能会遭到同龄人的嘲弄和欺侮。应严肃对待身体暴力行为，并向学校主管或其他当局报告。可给予支持的朋友和家庭成员能为这些青少年的情感发育提供最好的帮助。
在人类的经历中，几乎没有要素可以像性，以及随之而来的所有感受一样全面地结合身体、智力和情感方面的内容。帮助青少年将性别身份和性别认同置于健康的环境中极为重要。父母应与其青少年公开分享他们的价值观和期望，但当他们的孩子出现性别身份和性别认同时，父母应接受和支持。