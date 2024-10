家庭是儿童社交生活的中心。在青春期,同龄群体开始取代家庭成为儿童的主要社交中心。同龄群体的确立常因在以下方面与众不同:着装、外观、态度、爱好、兴趣,以及对于外人而言可能看似深层或微不足道的其他特征方面。最初,同龄群体通常仅包括单一性别的儿童,但是之后在青春期这些群体常会变为包括不同性别者。这些群体对于青少年很重要,因为它们可以验证青少年的尝试性选择,并在压力环境下提供支持。

发现自己没有同龄群体的青少年可能会强烈地感觉到自己与众不同且被疏远。尽管这些情感通常不会产生永久性影响,但是它们可能会增加出现功能失常或反社会行为的可能性。在另一个极端,同龄群体的重要性可能过大,也会导致反社会行为。当家庭和社交环境无法抵消同龄人群体中失调的需求时,成为帮派成员更为普遍。

医生应筛查所有青少年的精神障碍,例如抑郁症、双相情感障碍和焦虑症。在此阶段,精神障碍的发病率会增加,并可能导致自杀念头或行为。精神疾病(例如精神分裂症)虽然很少见,但最经常在青春期后期引起人们注意。进食障碍,如神经性厌食症和神经性贪食症,在女孩中相对常见,但也可能在男孩中发生。由于青少年会竭尽全力隐藏行为和体重变化,因此进食障碍很难发现。

违禁药品使用通常在青春期开始。

饮酒在青少年中较常见且酒类是青少年最常使用的物质。《监测未来药物使用调查》(Monitoring the Future Survey on Drug Use) 是由美国国家药物滥用研究所进行的物质使用长期研究。这项调查报告称,在 2021 年,美国 12 年级学生中有 54% 的人尝试过饮酒,26% 的人在过去一个月中饮酒并被视为当前饮酒者。暴饮很普遍,并可导致急性和慢性健康风险。研究显示,年轻时开始饮酒的青少年更可能在成年期出现酒精使用障碍。例如,13 岁开始饮酒的青少年中,出现酒精使用障碍的可能性是 21 岁开始饮酒者的 5 倍。

调查报告称,2021 年 12 年级学生中约有 4.1% 的人报告当前吸烟(在过去 30 天内吸烟),这低于 1991 年的 28.3% 和 2019 年的 5.7%。仅大约 2% 的 12 年级学生报告每天吸烟。

12 年级学生当前使用尼古丁电子烟(蒸汽电子烟)的比例从 2017 年的 11% 大幅增加至 2019 年的 25.5%。根据调查,2021 年电子烟的使用量减少到 19.6%,大约 40.5% 的 12 年级学生尝试过电子烟(尼古丁和其他物质),与 2019 年的 45.6% 相比有所下降。

调查报告称,2021 年 12 年级学生中有 19.5% 当前使用大麻制品,比 2019 年的 22.3% 有所下降。大约 38.6% 的 12 年级学生报告说曾一次或多次使用过大麻制品。

尽管误用处方药,包括止痛药和兴奋剂的现象较为严重,但使用其他违禁药品的情况却很少见。

父母可通过树立良好的榜样(例如适度饮酒和避免使用违禁药品)、分享价值观、以及在远离违禁药品方面寄予较高期望,从而对儿童产生较强的正面影响。父母还应教导儿童仅应按照卫生保健专业人士的指示使用处方药。应该对所有青少年进行秘密的违禁药品使用筛查。作为日常卫生保健的一部分,应给出恰当的建议,因为已经证明即使非常简单的医生和卫生保健专业人士干预也能减少青少年的物质使用。