青春期是发展独立性的时期。通常青少年会通过质疑或挑战，以及有时违反规则来表现其独立性。因为对行为不端需要进行专业干预，所以父母和医师必须依据孩子行为不端的程度来区分是否为偶然性的决断错误，尽管对这个年龄段来说这些是通常会发生的行为。违规的严重程度和频率是判断指南。例如经常饮酒、经常打架、未经许可的旷课（逃学）和偷窃相较于单次行为就更为严重。其他一些可能品行障碍的警示信号还包括学习成绩每况愈下和离家出走等。特别需要关注的是那些在争执中对自己或他人造成严重创伤或动用武器的青少年。

因为青春期孩子较其儿童期更为独立，而且活动范围更大，他们往往在成年人的直接管辖范围之外。在这些情况下，青少年的行为由他们自己的决策决定，而他们的决策还不成熟。父母应指导而不是直接控制青少年的行动。那些感到来自父母的温暖和支持，而父母表达了对孩子行为的明确期望，并且设定一贯限制和给予监督的青少年不太可能出现严重问题。

权威型教养是一种孩子可参与建立家庭期望和规则的教养方式。这种教养方式涉及设定限制，这对健康的青春期发育很重要。权威型教养方式与专制型教养（父母作出决定时很少征求孩子意见）或宽容型教养（父母设定的限制很少）不同，最有可能促进孩子的行为成熟。

权威型教养采取一种“等级特权”的制度，最初先赋予青少年少量的责任，如照顾宠物、做家务、买衣服、装饰自己的房间或管理自己的零花钱。如果青少年在一段时间后能很好地处理这些责任或特权，就赋予其更多责任和特权，比如在没有父母陪同的情况下与朋友外出及驾车。相反，判断力差或缺乏责任感则会导致失去特权。赋予每项新的特权都需要父母密切监测，以确保青少年遵守共同议定的规则。

有些父母与其青春期孩子在几乎所有方面均有冲突。在这些情况下，核心问题实际上是控制权问题。青少年想要感觉自己可以做出或帮助做出关于自己生活的决定，而父母害怕让孩子做出糟糕的决定。这时，父母就应该尽量着眼于孩子的行为（如上学、遵守家庭责任等），而不是一味挑剔其外在的东西（如着装、发型、偏爱的娱乐方式等），这样双方都会受益。

如果在父母竭尽全力后，青春期孩子的行为仍然有危险性或不可接受，那么则需要专业人士的干预。物质使用是行为问题的常见诱因，物质使用障碍需要特殊治疗。行为问题也可能是学习障碍、抑郁或其他精神障碍的表现。此类疾病通常需要咨询，患有精神疾病的青少年可能会从药物治疗中获益。在一些极端的情况下，如果父母不能够制止孩子的危险行为，他们可能需要法律监管部门和指定警官的帮助，他们有助于加强合理的家庭规则。

（另见青少年问题简介。）

特殊品行障碍 破坏性品行障碍在青春期很常见。 注意力缺陷／多动症 (ADHD) 是儿童期最常见的精神障碍，通常持续到青春期和成年期。但是，注意力不集中的青少年可能会患有另一种疾病，例如抑郁症或学习障碍。虽然 ADHD 通常用可能会被滥用的兴奋剂药物（如安非他明或哌甲酯）治疗，但这种治疗似乎不会增加物质使用障碍的风险，甚至可能降低风险。另一方面，一些青少年主诉注意力不集中的症状，试图获得兴奋剂处方，以用作学习辅助剂或娱乐性使用。 童年期的其他常见破坏品行包括对立违抗性障碍和品行障碍。这些障碍通常通过儿童心理治疗以及父母的建议和支持来治疗。