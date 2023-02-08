生长迟滞的原因可能涉及

环境和社会因素

疾病

无论何种原因，营养不足都会影响儿童的身体和大脑的生长。

环境和社会因素是儿童无法获得所需营养的最常见原因。这些原因导致的生长迟滞是由于摄入热量不足所致。

父母忽视或虐待、父母精神状态（例如抑郁症）、食物缺乏以及混乱的家庭状况都增加不能提供常规营养膳食的风险。此类带来压力的情况或无刺激性环境也会降低儿童的食欲，并减少儿童的食物摄入。

有时父母提供的食物营养价值很低，可导致摄入不佳和体重增长不良。父母可能不完全了解婴儿喂养技巧，并且可能对配方奶的制备不当，或孩子可能有喂养困难，且父母也无法处理困难。当父母喂养能力差且婴儿有喂养困难时，可能会发生生长迟滞。

在罕见情况下，一些母亲不能产生足够母乳，或者更罕见情况下，产生低卡路里母乳。

家庭压力大或与看护者关系有障碍的婴儿和儿童可能出现生长迟滞，因为他们感到的压力可能使其产生激素，从而降低生长激素作用。这种压力相关的生长激素减少可导致生长不良。

医学疾病有时会导致生长迟滞。医学疾病，例如咀嚼或吞咽困难（如唇裂或腭裂）、胃食管反流、食道狭窄或肠道吸收不良，也可能影响儿童进食、保留、吸收或处理食物的能力。进食障碍也可能导致生长迟滞。

感染、肿瘤、激素或代谢性疾病（例如糖尿病或囊性纤维化）、心脏病、肾脏疾病、肝脏疾病、遗传性疾病（例如唐氏综合征或遗传代谢性疾病）、消化疾病（例如乳糜泻病和炎症性肠病），以及人类免疫缺陷病毒 (HIV) 感染是生长迟滞的其他医学原因。

在某些儿童中，生长迟滞是由环境和社会因素以及医学疾病共同引起。例如，患有疾病的儿童也可能有压力性家庭环境或与看护者存在关系障碍。同样，环境和社会因素引起生长迟滞的儿童也可能出现医学疾病。