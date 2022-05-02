确认或设计出可能对疾病有治疗作用的药物后，药物就进入了实验动物研究阶段（即早期研发阶段）。早期研发收集关于药物怎样发挥作用、药物的有效性如何、及它产生什么毒性作用的信息，包括对生育能力和后代健康的可能影响。很多药物会在这个阶段因毒性过大或疗效不显著而被停止研究。

如果早期研发后某药物似乎有应用前景，则描临床研究的项目书必须得到适宜的机构审核委员会 (IRB) 批准并且将研究用新药 (IND) 申请提交至美国食品药品管理局 (FDA)。如果 FDA 批准该申请，则允许药物在人体中试验（即临床研究的阶段)。