运动相关性脑震荡是什么？

脑震荡是对您脑部的损伤，会暂时影响您的思维和意识。您可能会神志不清，或感到意识模糊。

运动相关性脑震荡发生在运动时，例如踢足球时撞到头部。

几乎五分之一的身体接触性运动的运动员会在赛季中出现脑震荡。

运动相关性脑震荡有哪些症状？

您可能在一小段时间失去意识，但通常不到 15 分钟，而且脑震荡不一定会神志不清。

运动性脑震荡的其他症状包括意识模糊，例如眩晕或昏倒，不确定得分或您属于哪个球队，或回答问题缓慢；记忆力丧失，例如不记得团队参加比赛或受伤前后发生的事情；复视和对光敏感；行动不灵活；头痛和头晕；以及平衡不佳。

如果您发生过多次运动相关性脑震荡，即使是轻微脑震荡，您也可能会出现称为 CTE（慢性创伤性脑部病变）的长期脑损伤。

医生如何判断我是否有运动相关性脑震荡？

如果您在运动时颅脑受伤，医生会问您问题并进行体格检查，以查看脑部的所有部位是否正常。如果您在几分钟内没有恢复正常或长时间意识模糊，医生通常会将您送到医院进行头部 CT 扫描，以确保您的大脑没有出血或瘀伤。最好去看有运动相关性脑震荡经验的医生。

医生如何治疗运动相关性脑震荡？

医生会让您休息，以及停止可能刺激脑部的活动，例如使用计算机、玩电子游戏和看电视；如果您的症状恶化，则返回医院。在您可以恢复运动之前，您的医生可能会让您从简单的锻炼开始，然后通过训练慢慢找到自己的方式。在您的症状消退和医生告诉您可以运动前，您不应再次开始运动。

我怎样才能在未来预防运动相关性脑震荡？

佩戴任何建议用于您所从事运动的头盔。

在医生确认您的颅脑损伤已经完全愈合前，请不要参与身体接触性运动。

当您恢复运动时，要循序渐进。

任何运动中都可能出现脑震荡，但在足球、橄榄球、冰球和长曲棍球等高速碰撞的运动中发生的可能性更大。

有些运动员在参赛之前要进行神经认知测试（某些脑部功能测试）。