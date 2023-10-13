中暑是由于您的体温过高导致的医疗紧急情况。

如果不能以足够快的速度降低体温，中暑可能会损害您的器官，如脑部、心脏和肺。它也可能导致死亡。

中暑可影响任何人。高危人群包括被关在没有空调的炎热房间里的老年人，即使房间似乎不是很热；被锁在闷热车内的人，尤其是年龄太小而无法打开车门的儿童（汽车内的温度通常上升很快，特别是在阳光下)；运动员和在高温下工作的人。

如果您因高温感觉不适，您可能不会意识到您的体温过高。

您可能会出现以下中暑警示体征：

无力、头晕或头晕目眩

头痛

胃部不适

呕吐

如果皮肤变热、潮红或干燥，并且您出现意识模糊迹象，则可能表明中暑。如发生中暑，您可能会或者不会出汗。

医生可以根据您发生的情况、症状和体温来判断是否中暑。医生将进行血液和尿液测试，检查您的器官功能是否正常。

为了防止在高温户外时中暑，应尽量穿不紧身的轻便衣服，尽量避免阳光直射，即使感觉不口渴，也要多喝水，避免在一天中最热的时候进行剧烈运动。

如果您的任何健康问题或药物可能会增加您的中暑风险，请咨询您的医生。

检查老年人的状况，尤其是那些没有空调的老年人，以及不要将幼儿留在停放的汽车里。