多发性硬化（或简称 MS）是一种可导致脑部和脊髓神经出现多处疤痕的疾病。这些疤痕使神经无法正常工作。

什么会导致MS？

医生不知道是什么导致 MS，但是大多数医生认为免疫系统会攻击自身的组织，就好像它们不属于您一样。这称为自身免疫反应。在MS中，免疫系统攻击并损害脑部和脊髓中的神经。

MS的症状是什么？

由于 MS 攻击不同的神经，症状可能因人而异。即使是症状产生和消退的模式也可能因人而异。通常，MS 症状突然出现，然后消失。无论症状模式是什么，随着时间的推移，MS 都会慢慢加重。

MS 常见的早期症状包括手臂、腿部、胸部、背部或面部部分的刺痛或麻木；手臂或腿部无力、笨重或僵硬；盲点；视物模糊；或单眼活动时疼痛。

其他早期症状包括复视；当有东西接触到身体，或者弯曲脖子时，背部、腿部或手臂可能会突然自发出现烧伤或电击样疼痛。

MS 的后期症状可能包括不平稳、不规则活动；无法活动部分或全部身体；肌肉痛性痉挛和肌肉无力；平衡和行走困难；感觉疲倦和虚弱；言语缓慢、言语不清；抑郁或情绪波动；思维困难、记忆事物、注意力集中或决策困难；头晕；难以控制排尿或排便。

医生如何判断是否患有MS？

可能很难判断是否患有 MS。医生会根据具体症状诊断 MS，通常对大脑和脊椎进行磁共振成像 (MRI) 以及有时进行脊椎穿刺检查。

医生如何治疗MS？

为缓解症状发作，医生可能会尝试一种称为血浆置换的血液疗法。他们可能会使用各种药物来帮助防止您的免疫系统攻击神经，或者可能会尝试缓解您的特定症状，例如肌肉紧张、刺痛感、疲倦或抑郁。

MS 患者如何更好地生活？