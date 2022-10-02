由于需求不同，患者（特别是老年患者）常常需要到可满足自己需求的不同类型的医生那里就诊。这种医护类型称作跨学科医护。了解每位医生的专业领域可以帮助患者更好地利用可用资源。
医生
老年患者可能会到多种不同学科的医生那里就诊：家庭医生、普通内科医生、各个领域的专科医生，如心脏病（心脏病科医生）或癌症（肿瘤学家）和外科医生。有时，普通内科医生和不同专科医生会以联合医疗的方式进行合作。联合医疗让医生之间的转诊和沟通变得更加方便，患者无需往返各地。
老年病学家常常同时是普通内科医生或家庭医生，他们经过学习和培训专门服务于老年人。老年病学家可以是患者的初级保健医生，也可以短期提供咨询服务。老年病学家经过培训，可同时应对多种疾病和问题。他们专注于在最大程度上提高身体机能和生活品质，并控制慢性疾病，而不是治疗。他们知道衰老会给身体带来怎样的变化，所以也更容易区分疾病和衰老的不同。他们对老年人的社会情感需求以及生理需求进行评估。他们可以帮助老年人尽可能独立生活。以下患者看老年病学家最有可能获得益处：
非常虚弱
患有多种疾病
需要约诊多种专业的医疗人员
服用多种药物，易有药物副作用的老人
护士
护士可能就职于医生的诊所、医院、康复机构和长期看护机构、老年中心或患者家里。他们有效的协调团队中不同成员之间的沟通，包括患者及家属。而且可以更方便的解答患者对疾病及诊疗的疑问。护士指导老年患者如何进行日常保健，比如饮食，安全，压力控制，睡眠以及锻炼。其职责也包括监测生命体征（血压，心率，体温），取血化验，简单治疗以及训练患者自理。护士可以询问患者相关病史和家庭情况。
注册护士可以完成绝大多数的老年看护任务。注册护士监督持牌实习护士 (LPN) 和护士助手提供的护理。注册护士经过学习，可以开展体验，也可检查需要由医生进行评估的变化。他们还可以按照医生的处方为患者给药。执业护士可以完成很多职责，但必须在注册护士的监督下完成。护士可能接受过专业领域的高级培训。接受过老年人护理领域高级培训的护士被称为老年人专科护士。
执业护师 (NP)
执业护师指经过额外的诊断和治疗方面培训的注册护士。因此，执业护师比注册护士的职责更多。他们可以开处方，并预约检查。有一些执业护师经过专门培训以服务于老年人，被称作成人老年病科执业护师。家庭执业护师也接受了有关老年人护理的培训，但老年人护理方面的培训着重程度不如成人老年病科执业护师。
医生助理 (PA)
医生助理的某些工作职责和医生或执业护师相似，但要接受医生的指导和监督。他们的职责包括：
询问患者的健康状况（病史）
体格检查
预约诊断性检查
配合医生进行治疗
协助手术
常规操作，比如注射，缝合
给患者提供治疗后的诊疗计划信息，帮助患者改变生活方式（比如提供科学饮食及锻炼的信息）
医生助理可以任职于许多机构，包括长期看护机构。也可以在患者家里提供服务。有些医生助理经过培训专门服务于老年患者。
药师
除了配药，药师还要对医生处方进行评估，确保患者用药的正确性。药师可以检查，确保老年人不会服用可能对其健康构成特殊风险的药物。药师还应确保说明清楚，并包含剂量和服药次数的信息。他们会了解患者的处方和替换用药。这样，可以核实药物之间的相互作用。他们还向其他医护人员提供关于如何为老年人合适用药的信息。
在医院和其他住院机构中，药剂师在药物核对中发挥重要作用。药物核对是就患者的用药情况创建最为完整准确的清单，并将该清单与患者病历或医生开具的用药医嘱进行比对的过程。该过程是为了避免药物重复或遗漏，确保一切无误。应在每一次转换治疗时进行药物核对。
一些药师专门针对老年人护理。有时被称作药物顾问（高级护理）。他们通常在护理院工作。
营养师
营养师对身体摄取所需营养进行评价。如果需求得不到满足，他们会针对选择哪些食物以及如何烹制食物提供具体建议。大约六分之一的老年人存在营养不良。许多老年人可以从营养师那里得到帮助。
理疗师
社工
社工协助患者出院并转移到其他机构。帮助填写保险和其他表格。帮助患者确定在家接受服务还是在社区接受服务并协助安排。他们对患者的反馈进行评价。
社工组织家庭成员共同讨论健康管理重大事务。很多社工指导患者应对疾病带来的焦虑，抑郁及各种困难。
绝大多数社工对老年人的需求非常熟悉。但仍有一些经过培训专门服务于老年人，以确定他们是否需要指导或额外的帮助。
护士助手
护士助手就职于医院、康复机构、护理院、救助社区或其他医疗机构，并接受护士的指导。他们经过一般培训，可以对健康状况进行简单评估，如测量体温、脉搏和血压。
他们还经过培训，可以帮助应对日常活动，如洗澡、穿衣和进食。
护士助手对信号灯或铃声等求助信号做出响应。
家庭健康助理
家庭健康助理可提供家庭相关服务，如备餐、洗衣和做轻松的家务。
医学伦理专家
医学伦理专家帮助解决医护过程中出现的道德方面的冲突。比如从业者和家庭成员对某种治疗是否有效或是否应该停止存在不同意见。医学伦理专家可以是医生，或其他医疗机构从业者，律师或其他经过伦理学培训的人员。有些医院有医学伦理专家或者一个专业团队。