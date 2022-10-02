老年人的日间护理可能包括

治疗病症

维持患者的健康状况

提供社会活动或精神卫生保健（如集体治疗）

患者可以每周有几天前往日间护理机构活动几小时。许多全职照顾老年人的家庭成员可以带老年人去这些机构，从而得到暂时的休息（称为临时护理的服务）。这样做，可以帮助延迟或避免入住护理院。

在美国，只有大约 4200 个成人日间护理项目，而护理院则超过 15000 家。大多数日间护理项目都很小，只能为大约 20 位老年人提供服务。然而，总的来说，这些日托项目在任何一天都会为超过 25 万名老年人提供服务。

有几种类型的日托项目。

日间医院可提供复杂的检查和治疗、康复服务和细致的专业护理。这种医院专门针对正在恢复的患者提供，如近期患过中风、接受截肢手术或发生骨折，但在夜间可以返回家中的患者。初级保健医生或医院有时会将患者送到日间医院。这些机构通常提供一段时间（6 周至 6 个月）的护理，由于相对于患者人数而言，工作人员人数很多，因而价格昂贵。

维持日间护理计划提供有限的专业护理（例如筛查和监测慢性病）和身体锻炼。目标是防止患者精神和身体状况发生退化，以尽可能长期维持或改进患者机能，并防止慢性病加重。而且，这些计划还包括提升患者自我形象的活动，提供鼓励，并防止孤独、隔离和孤僻。维持计划可提供长期护理，与日间医院相比，价格低廉。

社会日间护理计划提供咨询、集体治疗、维持或改善心理机能的活动、补偿损失战略以及社会和消遣活动。这种机构与老年人中心或精神卫生保健中心很像，可为患有痴呆或精神疾病的老年人提供护理。