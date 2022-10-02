很多护理院都提供以前被认为只有医院提供的服务，如连续吸氧和静脉输注液体或药物（静脉内治疗）。

几乎所有的护理院都提供康复服务，包括理疗、职业疗法，有时还会提供呼吸训练和语言康复。许多患者专门到护理院进行康复，然后数周后回家。

牙科和其他医学专家，包括足病医生，眼科医生，精神病专家或心理医生会定期进行现场诊疗活动。但更多情况下，患者需要到不同机构解决相应的特殊问题。

有些护理院设置专门护理痴呆患者的单元。这些单元安排了经过特殊培训的护士。许多护理院对病危的患者提供临终关怀。

所有护理院都可享受机构跨学科团队成员提供的服务，包括医生、护士、社工和药师。社工可以帮助入住者适应护理院，合适时可帮助入住者回归家庭或接受低一级护理。他们确定哪些患者相对孤独且沉默寡言，并协助患者，职工以及家庭成员进行沟通和交流。他们也可以帮助患者和家属合理安排经济事务。例如，他们可以帮助患者和家属申请养老医保和医疗救济计划。社工也可以协助整合护理院中不同从业者之间的工作。从而在最大程度上恢复患者的各种功能，并尽可能改善生活质量。

所以许多护理院开始逐渐从制度上进行适当转变，使其环境更人性化。有些护理院允许饲养宠物，鼓励来院居住的人继续原有的兴趣爱好或发展新的兴趣爱好，并提供很多机会让在院里居住的人以及护理院周围社区各年龄层的人互相交流。提供这种环境非常复杂，因为护理院入住者通常患有疾病，身体虚弱。许多护理院提供食堂，娱乐室，美容沙龙，公共庭院和花园。所有护理院都提供社交和娱乐服务。

护理院由政府监管。为了监督和评估护理院的服务质量，各州卫生部门会开展检查，并访问入住者和家属。患者和家属可以随时了解监督和评价的结果。除了政府部门以外，其他项目也可以对护理院进行监督，促使其提高服务质量。

新冠疫情暴露出了护理院护理质量的一些问题，促使政府调查人员更加仔细地监查护理院的护理工作。对此，调查员为护理院工作人员提供了有关感染防控的培训，有些州要求护理院必须聘用具有感染预防专业知识的全职工作人员。