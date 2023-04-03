亲密感是指两个人之间的亲密感觉。它基于对他人的了解和熟悉。它包括情感、社交（基于共同体验）和身体亲密（包括触摸、拥抱和性交）。

对亲密关系的需要不会因年龄增长而减退，任何年龄都适合存在亲密关系，包括身体亲密。然而，衰老带来的健康和情感问题使人们发展并保持亲密关系的能力复杂化。另外，衰老也会改变亲密关系的表达方式。

可能因以下原因丧失亲密关系，特别是身体亲密：

然而，很多老年人还保持着健康的性关系。亲密，特别是身体的亲密，有助于预防抑郁症，并提升自尊，改善身体健康。

有新的性伴侣的老年人应保证性安全。很多老年人患上了性传播感染的疾病，包括艾滋病。无论年龄大小，这种感染都存在风险。