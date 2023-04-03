老年人的候选生活安排

未与配偶、成年子女生活或者独自生活的生活安排和关系在老年人中非常普遍。比如，相当一部分一生未婚、离异或者丧偶的老年人与兄弟姐妹、朋友和伴侣长期保持着紧密的关系。一些老年人出于经济或其他原因选择以未婚伴侣关系的形式生活。

存在未婚伴侣关系的老年人可能面临特殊的难题。健康护理系统可能不会将伴侣视为看护决策者，也不会视为患者的家庭成员，也不能提供适合其情况的服务。例如，伴侣对于存在认知障碍的患者的护理决策可能没有法律地位，并且可能无法在居家护理机构或其他护理院与患者共享房间。各州的法律对于可以在医院看望患者并在其无法做决定时为其做出治疗决定（见替代决策）的人有不同的规定，因此在这些情况下，患者可能需要咨询律师。

在这些情况下，有人可能愿意住进为生活无法自理的老年人提供的公寓。很多时候是成年子女，但可能是另一位家庭成员，甚至是朋友。他们只是陪伴在老人身边，承担一部分看护责任。这种生活居住场所可能延长了老年人居住在家里的时间，让所有人都满意。但是，应该明确说出每个人对于场所的期望，并达成一致。

同性恋或变性老年人 据估计，在美国约有 7% 的人是女同性恋、男同性恋、双性恋或变性者 (LGBT)，包括多达 2.6% 为 65 岁以上的人。大约 20% 的 LGBT 老年人是有色人种。1/3 的 LGBT 老年人的经济资源有限，包括 40% 为 80 岁以上的 LGBT 成人和 48% 为变性者。 除了极高的贫困率以及常常是相伴终生的歧视和压迫外，处于同性恋关系中的老年人还面临着特殊的照顾挑战。健康护理系统可能不知道他们的性取向或性别认同，可能不会将伴侣视为看护决策者，也不会视为患者的家庭成员，也不能提供适合其情况的服务。医疗保健专业人员应询问有关伴侣、婚姻状况和生活安排的问题，并帮助 LGBT 患者应对生活方式选择的特定挑战。