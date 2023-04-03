生活变化对老年人的影响

在晚年时可能面临几次搬家。例如，老人可能搬到设施理想的护理院、较小的住宅以减小房屋维护负担，或者搬到气候更好的另一社区或者离家人更近的社区，或者居家护理机构。对搬家适应较差的老年人更可能会独居、社交孤立、贫穷和/或沮丧。与女性相比，男性的适应性往往较差。

由于经济、社会和其他复杂情况，虽然一些老年人很想搬家，但不得不留在有问题的家里或社区。通常，社工可以帮助老年人评估搬家或家居改善的方案。

大多数压力似乎来自老年人感觉自己无法主宰搬家，并且不知道新环境中将面临什么。对新环境不了解的情况下，对那些记忆力受损的老人来说，从熟悉的环境离开可能加重其精神混乱和对别人的依赖，最终加重其挫折感。很多搬家都是突然进行的，但即使是少量的准备也有助于减轻搬家带来的压力。在新环境中积极参加社会活动可以很好地减轻压力。在将来的新环境中多走动并结识邻居非常有益。