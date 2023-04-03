生活变化对老年人的影响

老年生活常常需要面临各种变化（例如退休或搬家），并且需要对失去的进行调整。
退休
退休通常是老年人面临的主要变化。它对身体和心理的影响因人而异，取决于个人的态度和退休的原因。大约三分之一的退休人员在某些方面很难调整，例如收入减少和社会角色和权利的改变。一些人自愿退休，愿意放弃工作。而另一些则被迫退休（例如，由于健康问题或失去工作）。对退休做出适当准备，遇到困难的退休人员及其家庭进行咨询等方法可能有所帮助。许多雇主和社区代理提供退休计划服务。
你知道吗……
搬迁
在晚年时可能面临几次搬家。例如，老人可能搬到设施理想的护理院、较小的住宅以减小房屋维护负担，或者搬到气候更好的另一社区或者离家人更近的社区，或者居家护理机构。对搬家适应较差的老年人更可能会独居、社交孤立、贫穷和/或沮丧。与女性相比，男性的适应性往往较差。
由于经济、社会和其他复杂情况，虽然一些老年人很想搬家，但不得不留在有问题的家里或社区。通常，社工可以帮助老年人评估搬家或家居改善的方案。
大多数压力似乎来自老年人感觉自己无法主宰搬家，并且不知道新环境中将面临什么。对新环境不了解的情况下，对那些记忆力受损的老人来说，从熟悉的环境离开可能加重其精神混乱和对别人的依赖，最终加重其挫折感。很多搬家都是突然进行的，但即使是少量的准备也有助于减轻搬家带来的压力。在新环境中积极参加社会活动可以很好地减轻压力。在将来的新环境中多走动并结识邻居非常有益。
丧亲、沮丧和自杀风险
失去亲人会影响老年人生活的多个方面。例如，社会互动和陪伴减少，社交状态和经济状况可能改变。当近亲或好友死亡后，老年人会体会到强烈的失落感，甚至联想到自己的死亡。配偶的去世对男性和女性的影响有所不同。妻子去世 2 年后，男性的死亡率往往会增加，特别是妻子意外去世后。而对于丧偶的女性，数据不详，但一般来说，并未表现出死亡率增加的趋势。
处于悲痛中的人通常存在睡眠障碍和焦虑。这些影响通常在几个月内消退，无需使用药物。如果悲痛情绪长期持续，或者过于悲痛，如果老年人无法或不愿从事日常活动，或者会谈到自杀，就必须由医生进行评估与治疗。如果医生诊断为抑郁症，可能将患者转诊心理保健医生。有时，抗抑郁药物可以提供帮助。
筛查抑郁是医生探访中的重要组成部分。护理人员和医疗保健专业人员应寻找抑郁症的症状，并意识到失去亲人的人士自杀和健康状况减退的风险高。
通常，自杀风险随着年龄增长而增加。
在美国，老年男性自杀率是老年女性的约 7 倍。老年人自杀死亡率被认为被低估，因为例如，许多阿片类药物过量导致的死亡没有得到调查，并且没有记录自愿不进食和饮水导致的故意死亡。老年人通常不会发出自杀预警，且通常不寻求心理健康治疗。另外，与年轻人相比，医生为老年人提供抑郁症治疗的可能性较小。虽然老年人自杀企图比其他年龄组少，但他们在自杀企图中的死亡率要高得多，因为以下情况更有可能发生：
他们在自杀尝试中使用枪支。
他们可能有更多的健康问题且身体虚弱。
他们会避免他人干预。
他们不太可能与可能发现并应对其自杀企图的人生活在一起。
因此，在有自杀念头的老年人中自杀死亡的风险很高。
及时筛查抑郁症和自杀念头至关重要。为确定自杀风险，医疗保健专业人员会向最近失去亲人或看起来抑郁的老年人询问有关自杀想法的特定问题。
为了帮助渡过困难，老年人可能需要咨询、支持服务（如全国鳏夫组织）和/或治疗焦虑或抑郁的药物。
了解更多信息
以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。
Suicide Is Different。本网站提供指导、工具包和指导，以帮助家庭成员和看护者为有自杀念头的人提供照顾，并保持健康。访问日期：2023 年 4 月 1 日。