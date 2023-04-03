亲密感是指两个人之间的亲密感觉。它基于对他人的了解和熟悉。它包括情感、社交（基于共同体验）和身体亲密（包括触摸、拥抱和性交）。
对亲密关系的需要不会因年龄增长而减退，任何年龄都适合存在亲密关系，包括身体亲密。然而，衰老带来的健康和情感问题使人们发展并保持亲密关系的能力复杂化。另外，衰老也会改变亲密关系的表达方式。
可能因以下原因丧失亲密关系，特别是身体亲密：
失去伴侣： 失去或没有伴侣可能是最常见的阻碍亲密关系的年龄相关障碍。
疾病： 随着年龄增长，各种疾病的发病率增高。它们会干扰身体亲密。血管疾病和糖尿病可导致勃起功能障碍。关节炎会造成活动受限，并且产生疼痛感。疼痛、不适、药物和与疾病相关的焦虑会抑制对亲密关系的欲望。认知受损和痴呆可能使得亲密关系的赞成和舒适问题更加复杂化。对于伴侣而言，看护的压力和需要也会影响亲密。
药物使用： 老年人更可能服用药物（如治疗高血压或影响脑功能的药物）。其中一些可能会导致影响亲密关系的问题（例如，勃起功能障碍或性欲减退）。
年龄相关的变化： 性激素水平降低，这种变化会导致性交不适或者性交困难。例如，阴道壁变薄（萎缩），阴道润滑作用减退。性欲降低。
不愿讨论衰老带来的影响： 如果老年人存在影响身体亲密的问题，或者对身体的变化感到尴尬（例如皱纹或肌肉松弛），可能不愿与伴侣或医生谈论这些变化。
与伴侣期望的差异： 一位伴侣可能希望表现身体的亲密，但是另一位却不愿意。
缺少隐私： 与家属生活在一起或在居家护理机构生活的老年人可能没有多少隐私，无法进行身体亲密。
变为其他形式的亲密： 在多年生活在一起后，感情可能会变得平淡。性交次数可能会减少，甚至停止性交。很多夫妻可能不再关注这一点，他们更喜欢用其他的亲密方式（例如抚摸、按摩、亲吻或口头表达感情）来表达亲密、关爱或与伴侣的互动。
然而，很多老年人还保持着健康的性关系。亲密，特别是身体的亲密，有助于预防抑郁症，并提升自尊，改善身体健康。