患有血栓栓塞性疾病时，血凝块（血栓）在血管中形成。血栓是通过血液穿行的血块，会阻塞动脉。在美国，血栓栓塞性疾病是导致孕妇死亡的常见原因。

产后大约 6 周内发生血栓栓塞性疾病的风险增加。大部分血凝块引起的并发症是由于分娩时发生的损伤所致。剖宫产后发生该病的风险要明显高于阴道分娩后。

血凝块通常以血栓性静脉炎形式发生在腿的浅静脉中，或以深静脉血栓形式发生在腿的深静脉中。血栓性疾病的症状包括肿胀、小腿后方疼痛和触痛等。这些症状可能难以识别，因为妊娠可导致相似的症状。症状的严重程度与疾病的严重程度无关。

深静脉血栓也可能出现在骨盆。在那里，它可能不会引起症状。血凝块可以从腿或骨盆深静脉移动至肺。在那里，血凝块可能会阻塞一个或多个肺动脉。这种阻塞称为肺栓塞，可危及生命。

诊断 多普勒超声检查下肢血凝块

计算机断层扫描检查肺栓塞 在孕期，如果孕妇出现了提示血栓性疾病的症状，可以做多普勒超声（用以检测血流）来检查下肢血凝块。 假如怀疑肺栓塞，需要进行计算机断层扫描（CT）来确诊。在向静脉注入不透射线的造影剂（可在 X 线上显示）后进行 CT 检查。造影剂随血流流过血管，从而显示血管情况。这一过程称为 CT 血管造影。这种方法在孕期相对安全。 假如肺栓塞的诊断仍不能明确，则需要行肺血管造影（肺部血管的血管造影）。对于此操作，医生做一个小切口，通常在腹股沟，但有时在手臂。然后，他们插入一根细的柔性管道（导管），使其穿过血管，到达肺内的动脉。当导管就位时，通过导管注入不透射线的造影剂以勾勒肺部血管轮廓，并拍摄 X 线。 分娩后，医生可以使用配合造影剂的 CT 检查妇女的骨盆中是否有血凝块。