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Jude Abadie, PhD

专业和专长

  • Clinical Pathology and Laboratory Medicine, Clinical Chemistry, Clinical Toxicology, Clinical Molecular Genetics and Genomics

所属单位

受教育程度

  • Doctorate: Pathology, Louisiana State University Health Science Center, New Orleans, LA
  • Fellowship: Clinical Chemistry, University of Washington Medical Center, Seattle, WA
  • Fellowship: Clinical Molecular Genetics, University of San Francisco Medical Center, San Francisco, CA

认证

  • American Board of Medical Genetics and Genomics
  • American Board of Clinical Chemistry
  • American Board of Applied Toxicology

选择奖项、成就和发表的文章

  • U.S. Army 9A Designator; Army Surgeon General Award
  • Diplomate, American Board of Clinical Chemistry
  • Diplomate, American Board of Clinical Toxicology
  • Fellow, American Association of Clinical Chemistry
  • Diplomate, American Board of Medical Genetics and Genomics
  • Fellow, American College of Medical Genetics

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