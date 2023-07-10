Jude Abadie, PhD
专业和专长
- Clinical Pathology and Laboratory Medicine, Clinical Chemistry, Clinical Toxicology, Clinical Molecular Genetics and Genomics
受教育程度
- Doctorate: Pathology, Louisiana State University Health Science Center, New Orleans, LA
- Fellowship: Clinical Chemistry, University of Washington Medical Center, Seattle, WA
- Fellowship: Clinical Molecular Genetics, University of San Francisco Medical Center, San Francisco, CA
认证
- American Board of Medical Genetics and Genomics
- American Board of Clinical Chemistry
- American Board of Applied Toxicology
选择奖项、成就和发表的文章
- U.S. Army 9A Designator; Army Surgeon General Award
- Diplomate, American Board of Clinical Chemistry
- Diplomate, American Board of Clinical Toxicology
- Fellow, American Association of Clinical Chemistry
- Diplomate, American Board of Medical Genetics and Genomics
- Fellow, American College of Medical Genetics
手册章节和评论