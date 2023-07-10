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MSD Manual Logo默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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Waleed M Abuzeid, BSc, MBBS

专业和专长

  • Otolaryngology, Sinusitis, Skull Base Tumors

所属单位

受教育程度

  • Medical School: University College London Medical School, London, UK
  • Residency: Otolaryngology - Head and Neck Surgery, University of Michigan, Ann Arbor, MI
  • Fellowship: Advanced Rhinology and Skull Base Surgery, Department of Otolaryngology - Head and Neck Surgery, Stanford University, Palo Alto, CA
  • Research Fellowship: Department of Otorhinolaryngology - Head and Neck Surgery, University of Pennsylvania

认证

  • American Board of Otolaryngology - Head and Neck Surgery

选择奖项、成就和发表的文章

  • Rhinoworld (Combined International Rhinologic Meeting), Top 10 Abstract, 2019
  • American Rhinologic Society at Combined Otolaryngology Spring Meeting, 1st Place, Basic Science Research
  • North American Skull Base Society 23rd Annual Meeting, 1st Place, Basic Science Research
  • Editorial Board, World Journal of Otorhinolaryngology
  • Funded research supported by grants through the National Institutes of Health, American Rhinologic Society, and the University of Washington Cystic Fibrosis Research Development Program
  • Over 40 articles in peer-reviewed journals and co-author of numerous textbook chapters

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