Waleed M Abuzeid, BSc, MBBS
专业和专长
- Otolaryngology, Sinusitis, Skull Base Tumors
受教育程度
- Medical School: University College London Medical School, London, UK
- Residency: Otolaryngology - Head and Neck Surgery, University of Michigan, Ann Arbor, MI
- Fellowship: Advanced Rhinology and Skull Base Surgery, Department of Otolaryngology - Head and Neck Surgery, Stanford University, Palo Alto, CA
- Research Fellowship: Department of Otorhinolaryngology - Head and Neck Surgery, University of Pennsylvania
认证
- American Board of Otolaryngology - Head and Neck Surgery
选择奖项、成就和发表的文章
- Rhinoworld (Combined International Rhinologic Meeting), Top 10 Abstract, 2019
- American Rhinologic Society at Combined Otolaryngology Spring Meeting, 1st Place, Basic Science Research
- North American Skull Base Society 23rd Annual Meeting, 1st Place, Basic Science Research
- Editorial Board, World Journal of Otorhinolaryngology
- Funded research supported by grants through the National Institutes of Health, American Rhinologic Society, and the University of Washington Cystic Fibrosis Research Development Program
- Over 40 articles in peer-reviewed journals and co-author of numerous textbook chapters
手册章节和评论