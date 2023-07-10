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MSD Manual Logo默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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Bola Adamolekun, MD

专业和专长

  • Psychiatry, Clinical Neurophysiology

所属单位

受教育程度

  • Medical School: University of Ibadan College of Medicine, Ibadan, Nigeria
  • Residency: Neurology, Southern Illinois University, Carbondale, IL
  • Fellowship: Epilepsy and Clinical Neurophysiology, John Hopkins University, Baltimore, MD

认证

  • American Board of Psychiatry and Neurology – Neurology and subspecialty certification in Epilepsy
  • American Board of Clinical Neurophysiology

手册章节和评论

章节