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MSD Manual Logo默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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Jennifer M. Barker, MD

专业和专长

  • Pediatrics, Pediatric Endocrinology

所属单位

受教育程度

  • Medical School: Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore, MD
  • Residency: Pediatrics, University of Colorado (Children's Hospital Colorado), Aurora, CO
  • Fellowship: Pediatric Endocrinology, University of Colorado (Children's Hospital Colorado)

认证

  • American Board of Pediatrics
  • American Board of Pediatrics – Pediatric Endocrinology

选择奖项、成就和发表的文章

  • Over 40 articles in peer-reviewed journals

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