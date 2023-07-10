Jennifer M. Barker, MD
专业和专长
- Pediatrics, Pediatric Endocrinology
所属单位
- Professor of Pediatrics, Division of Pediatric Endocrinology
- Children's Hospital Colorado, Division of Pediatric Endocrinology
受教育程度
- Medical School: Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore, MD
- Residency: Pediatrics, University of Colorado (Children's Hospital Colorado), Aurora, CO
- Fellowship: Pediatric Endocrinology, University of Colorado (Children's Hospital Colorado)
认证
- American Board of Pediatrics
- American Board of Pediatrics – Pediatric Endocrinology
选择奖项、成就和发表的文章
- Over 40 articles in peer-reviewed journals