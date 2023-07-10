skip to main content
MSD Manual Logo默沙东 诊疗手册医学专业人士版
Search icon

Lee B. Beerman, MD

专业和专长

  • Pediatric Cardiology, Congenital Heart Disease, Pediatric Electrophysiology

所属单位

受教育程度

  • Medical School: University of Pittsburgh School of Medicine, Pittsburgh, PA
  • Residency: Pediatrics, Children's Hospital of Philadelphia, Philadelphia, PA
  • Fellowship: Pediatric Cardiology, University of Pittsburgh Medical Center, Pittsburgh, PA

认证

  • American Board of Pediatrics
  • American Board of Pediatrics – Pediatric Cardiology

选择奖项、成就和发表的文章

  • Diplomate, American Board of Pediatrics
  • Fellow, American College of Cardiology
  • Former President, Pennsylvania chapter of the American College of Cardiology
  • America’s Top Doctors, 2002-2014
  • Pittsburgh Magazine Top Doctors, 2005-2011
  • Over 60 articles in peer-reviewed journals

手册章节和评论