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MSD Manual Logo默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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Damien Wilson Carter, MD

专业和专长

  • Surgical Critical Care, Burns

所属单位

受教育程度

  • Medical School: University of Illinois School of Medicine, Chicago, IL
  • Residency: General Surgery, University of Washington Medical Center, Seattle, WA
  • Fellowship: Surgical Critical Care, Harborview Medical Center/University of Washington, Seattle, WA

认证

  • American Board of Surgery
  • American Board of Surgery – Surgical Critical Care

选择奖项、成就和发表的文章

  • Fellow, American College of Surgeons

手册章节和评论

章节