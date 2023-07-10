Damien Wilson Carter, MD
专业和专长
- Surgical Critical Care, Burns
所属单位
- Assistant Professor of Surgery
- Tufts University School of Medicine
- Director, Burn Treatment Unit
- Maine Medical Center
受教育程度
- Medical School: University of Illinois School of Medicine, Chicago, IL
- Residency: General Surgery, University of Washington Medical Center, Seattle, WA
- Fellowship: Surgical Critical Care, Harborview Medical Center/University of Washington, Seattle, WA
认证
- American Board of Surgery
- American Board of Surgery – Surgical Critical Care
选择奖项、成就和发表的文章
- Fellow, American College of Surgeons