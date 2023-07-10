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MSD Manual Logo默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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Thomas Cascino, MD, MSc

专业和专长

  • Cardiovascular Disease, Internal Medicine

所属单位

受教育程度

  • Residency: Internal Medicine, University of California, San Francisco, CA
  • Fellowship: Cardiology, University of Michigan Health System, Ann Arbor, MI
  • Fellowship: Advanced Heart Failure and Transplant Cardiology, University of Michigan Health System, Ann Arbor, MI
  • Medical School: Loyola University of Chicago - Stritch School of Medicine, Chicago, IL

认证

  • American Board of Internal Medicine – Internal Medicine
  • American Board of Internal Medicine – Cardiovascular Disease
  • American Board of Internal Medicine – Advanced Heart Failure and Transplant Cardiology

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