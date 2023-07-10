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MSD Manual Logo默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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Michael F. Cellucci, MD

专业和专长

  • Pediatrics, Primary Care

受教育程度

  • Medical School: Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University, Philadelphia, PA
  • Internship: Pediatrics, Nemours/Alfred I. DuPont Hospital for Children, Wilmington, DE
  • Residency: Pediatrics, Nemours/Alfred I. DuPont Hospital for Children, Wilmington, DE

认证

  • American Board of Pediatrics - Pediatric Hospital Medicine
  • American Board of Pediatrics - General Pediatrics

选择奖项、成就和发表的文章

  • Fellow, American Academy of Pediatrics

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