Michael F. Cellucci, MD
专业和专长
- Pediatrics, Primary Care
所属单位
- Professor of Clinical Pediatrics
- Perelman School of Medicine at the University of Pennsylvania
- Attending Physician
- The Children's Hospital of Philadelphia, Department of Pediatrics, Division of General Pediatrics
受教育程度
- Medical School: Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University, Philadelphia, PA
- Internship: Pediatrics, Nemours/Alfred I. DuPont Hospital for Children, Wilmington, DE
- Residency: Pediatrics, Nemours/Alfred I. DuPont Hospital for Children, Wilmington, DE
认证
- American Board of Pediatrics - Pediatric Hospital Medicine
- American Board of Pediatrics - General Pediatrics
选择奖项、成就和发表的文章
- Fellow, American Academy of Pediatrics