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MSD Manual Logo默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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Elizabeth L. Cobbs, MD

专业和专长

  • Geriatric Medicine, Hospice and Palliative Medicine

所属单位

受教育程度

  • Medical School: George Washington University School of Medicine and Health Sciences
  • Residency: The George Washington University Medical Center

认证

  • American Board of Internal Medicine
  • American Board of Internal Medicine – Geriatric Medicine
  • American Board of Internal Medicine – Hospice and Palliative Medicine

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