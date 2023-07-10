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MSD Manual Logo默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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André V Coombs, MBBS

专业和专长

  • General Surgery, Trauma Surgery

所属单位

  • Assistant Professor, Surgery
  • University of South Florida
  • Attending Trauma, Acute Care Surgeon and Surgical Intensivist
  • HCA Florida Kendall Hospital

受教育程度

  • Medical School: University of the West Indies Faculty of Medical Sciences, Mona, Jamaica
  • Internship: General Surgery, University of Miami Miller School of Medicine, Miami, FL
  • Residency: General Surgery, Mount Sinai Medical Center, Miami Beach, FL
  • Fellowship: Trauma/Critical Care, Stanford University, Palo Alto, CA

认证

  • American Board of Surgery

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