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MSD Manual Logo默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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Jimena Cubillos, MD

专业和专长

  • Urology, Pediatric Urology, Minimally Invasive Surgery in Pediatrics

所属单位

受教育程度

  • Medical School: University of Rochester School of Medicine and Dentistry, Rochester, NY
  • Residency: Surgery, Mount Sinai School of Medicine, New York, NY
  • Residency: Urology, Mount Sinai School of Medicine, New York, NY
  • Fellowship: Pediatric Urology, Long Island Jewish Medical Center, Queens, NY

认证

  • American Board of Urology
  • American Board of Urology - Pediatric Urology

选择奖项、成就和发表的文章

  • National Hispanic Medical Association Honors for Leadership on the Council of Medical Societies
  • Cubillos J, Klionsky N: “VCUG Principles,” in Pediatric and Adolescent Uroradiology, edited by R. Fotter, New York, Springer, 2013
  • 7 articles in peer-reviewed journals

手册章节和评论