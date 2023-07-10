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MSD Manual Logo默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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Keara N. DeCotiis, MD

专业和专长

  • Urology, Pediatric Urology

所属单位

受教育程度

  • Medical School: New Jersey Medical School, Newark, NJ
  • Internship: General Surgery, Brown University/Rhode Island Hospital, Providence, RI
  • Residency: Urology, Brown University/Rhode Island Hospital, Providence, RI
  • Fellowship: Pediatric Urology, The Hospital for Sick Children, Toronto, Canada

认证

  • American Board of Urology – Pediatric Urology

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