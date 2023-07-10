Keara N. DeCotiis, MD
专业和专长
- Urology, Pediatric Urology
所属单位
- Attending, Division of Urology, Department of Surgery
- Nemours/Alfred I. duPont Hospital for Children
- Clinic Assistant Professor of Urology and Pediatrics
- Sidney Kimmel Medical College of Thomas Jefferson University
受教育程度
- Medical School: New Jersey Medical School, Newark, NJ
- Internship: General Surgery, Brown University/Rhode Island Hospital, Providence, RI
- Residency: Urology, Brown University/Rhode Island Hospital, Providence, RI
- Fellowship: Pediatric Urology, The Hospital for Sick Children, Toronto, Canada
认证
- American Board of Urology – Pediatric Urology