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MSD Manual Logo默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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Kevin C. Dysart, MD

专业和专长

  • Neonatal-Perinatal Medicine, Pediatrics

所属单位

受教育程度

  • Medical School: Drexel University College of Medicine, Philadelphia, PA
  • Internship: Thomas Jefferson University, Philadelphia, PA
  • Residency: Pediatrics, Thomas Jefferson University
  • Fellowship: Neonatal-Perinatal Medicine, Thomas Jefferson University

认证

  • American Board of Pediatrics
  • American Board of Pediatrics - Neonatal-Perinatal Medicine

选择奖项、成就和发表的文章

  • Fellow, American Academy of Pediatrics
  • Super Doc
  • Over 55 articles in peer-reviewed journals

手册章节和评论