Kevin C. Dysart, MD
专业和专长
- Neonatal-Perinatal Medicine, Pediatrics
受教育程度
- Medical School: Drexel University College of Medicine, Philadelphia, PA
- Internship: Thomas Jefferson University, Philadelphia, PA
- Residency: Pediatrics, Thomas Jefferson University
- Fellowship: Neonatal-Perinatal Medicine, Thomas Jefferson University
认证
- American Board of Pediatrics
- American Board of Pediatrics - Neonatal-Perinatal Medicine
选择奖项、成就和发表的文章
- Fellow, American Academy of Pediatrics
- Super Doc
- Over 55 articles in peer-reviewed journals
手册章节和评论