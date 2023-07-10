Mark A. Farber, MD, FACS
专业和专长
- Vascular Surgery, General Surgery
所属单位
- Professor and Chief, Division of Vascular Surgery
- University of North Carolina
- Program Director in Vascular Surgery; Director
- University of North Carolina Aortic Network
受教育程度
- Medical School: Tulane University School of Medicine, New Orleans, LA
- Residency: General Surgery, University of North Carolina, Chapel Hill, NC
- Fellowship: Vascular Surgery, University of North Carolina, Chapel Hill, NC
认证
- American Board of Surgery – General Surgery
- American Board of Surgery – Vascular Surgery
选择奖项、成就和发表的文章
- Over 130 articles in peer-reviewed journals
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