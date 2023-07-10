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MSD Manual Logo默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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Mark A. Farber, MD, FACS

专业和专长

  • Vascular Surgery, General Surgery

所属单位

  • Professor and Chief, Division of Vascular Surgery
  • University of North Carolina
  • Program Director in Vascular Surgery; Director
  • University of North Carolina Aortic Network

受教育程度

  • Medical School: Tulane University School of Medicine, New Orleans, LA
  • Residency: General Surgery, University of North Carolina, Chapel Hill, NC
  • Fellowship: Vascular Surgery, University of North Carolina, Chapel Hill, NC

认证

  • American Board of Surgery – General Surgery
  • American Board of Surgery – Vascular Surgery

选择奖项、成就和发表的文章

  • Over 130 articles in peer-reviewed journals

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