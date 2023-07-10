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MSD Manual Logo默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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Abimbola Farinde, PhD, PharmD

专业和专长

  • Clinical Pharmacy, Health Care Administration, Psychology

所属单位

受教育程度

  • Doctorate in Clinical Psychology, Walden University, Minneapolis, MN
  • Doctor of Pharmacy: Texas Southern University College of Pharmacy and Health Sciences, Houston, TX
  • Masters in Psychology: Walden University, Minneapolis, MN
  • Masters in Business Administration: Columbia Southern University, Phoenix, AZ
  • Masters in Public Health: Columbia Southern University, Phoenix, AZ

选择奖项、成就和发表的文章

  • Member, American Society of Health-System Pharmacists
  • Member, American Pharmacists Association
  • Member, Association of Black Health System Pharmacists
  • Board Member, Houston TAAP
  • Guild Member, Literacy Now

手册章节和评论

章节