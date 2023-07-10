Abimbola Farinde, PhD, PharmD
专业和专长
- Clinical Pharmacy, Health Care Administration, Psychology
受教育程度
- Doctorate in Clinical Psychology, Walden University, Minneapolis, MN
- Doctor of Pharmacy: Texas Southern University College of Pharmacy and Health Sciences, Houston, TX
- Masters in Psychology: Walden University, Minneapolis, MN
- Masters in Business Administration: Columbia Southern University, Phoenix, AZ
- Masters in Public Health: Columbia Southern University, Phoenix, AZ
选择奖项、成就和发表的文章
- Member, American Society of Health-System Pharmacists
- Member, American Pharmacists Association
- Member, Association of Black Health System Pharmacists
- Board Member, Houston TAAP
- Guild Member, Literacy Now
手册章节和评论