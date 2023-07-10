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Michael B. First, MD

专业和专长

  • Depression, Eating Disorders, Psychopharmacology, Stress Management

所属单位

  • Professor of Clinical Psychiatry
  • Columbia University
  • Research Psychiatrist
  • New York State Psychiatric Institute

受教育程度

  • Medical School: University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA
  • Internship: Shadyside Hospital, Pittsburgh, PA
  • Residency: Psychiatry, Columbia University Medical Center, New York, NY
  • Fellowship: Biometrics Research, New York State Psychiatric Institute, New York, NY

认证

  • American Board of Psychiatry

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