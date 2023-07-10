Michael B. First, MD
专业和专长
- Depression, Eating Disorders, Psychopharmacology, Stress Management
所属单位
- Professor of Clinical Psychiatry
- Columbia University
- Research Psychiatrist
- New York State Psychiatric Institute
受教育程度
- Medical School: University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA
- Internship: Shadyside Hospital, Pittsburgh, PA
- Residency: Psychiatry, Columbia University Medical Center, New York, NY
- Fellowship: Biometrics Research, New York State Psychiatric Institute, New York, NY
认证
- American Board of Psychiatry
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