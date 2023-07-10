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MSD Manual Logo默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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Ashley B. Grossman, MD

专业和专长

  • Endocrinology and metabolism, Metastatic neuroendocrine tumors, Endocrine oncology, Adrenal disorders

所属单位

受教育程度

  • Medical School: University of London

选择奖项、成就和发表的文章

  • Fellow, Royal College of Physicians
  • Fellow, Academy of Medical Sciences
  • Clinical Endocrinology Trust prize lecture, 2004
  • European Society for Endocrinology Geoffrey Harris Prize, 2014
  • Endocrine Society Outstanding International mentor Laureate 2020
  • Over 550 articles in peer-reviewed journals
  • Over 450 chapters and reviews

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