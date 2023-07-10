Ravindu Gunatilake, MD
专业和专长
- Maternal-Fetal Medicine, Critical Care Obstetrics, High-Risk Pregnancy, Perinatal Ultrasound
受教育程度
- Medical School: University of Hawaii, John A. Burns School of Medicine, Honolulu, HI
- Residency: Obstetrics and Gynecology, Banner Good Samaritan Medical Center, Phoenix, AZ
- Fellowship: Maternal-Fetal Medicine, Duke University Medical Center, Durham, NC
认证
- American Board of Obstetrics and Gynecology – Obstetrics and Gynecology
- American Board of Obstetrics and Gynecology – Maternal-Fetal Medicine
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