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MSD Manual Logo默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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Puneet Gupta, MD

专业和专长

  • Emergency Medicine, Emergency Medical Services, Disaster Medicine

所属单位

受教育程度

  • Medical School: Ross University School of Medicine, Dominica
  • Residency: Emergency Medicine, Central Michigan University College of Medicine
  • Fellowship: EMS/Disaster Medicine, University of California, Los Angeles

认证

  • American Board of Emergency Medicine – Emergency Medicine
  • American Board of Emergency Medicine – Emergency Medical Services

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