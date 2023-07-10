Puneet Gupta, MD
专业和专长
- Emergency Medicine, Emergency Medical Services, Disaster Medicine
所属单位
- Assistant Medical Director
- Los Angeles County Fire Department
- Volunteer Assistant Clinical Professor
- David Geffen School of Medicine at UCLA
受教育程度
- Medical School: Ross University School of Medicine, Dominica
- Residency: Emergency Medicine, Central Michigan University College of Medicine
- Fellowship: EMS/Disaster Medicine, University of California, Los Angeles
认证
- American Board of Emergency Medicine – Emergency Medicine
- American Board of Emergency Medicine – Emergency Medical Services