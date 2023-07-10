Larry E. Johnson, MD, PhD
专业和专长
- Geriatrics, Family Medicine, Preventive Medicine
所属单位
- Associate Professor of Geriatrics and Family and Preventive Medicine
- University of Arkansas for Medical Sciences
- Physician Ambassador
- University of Arkansas for Medical Sciences
受教育程度
- Medical School: University of Chicago Pritzker School of Medicine, Chicago, IL
- Residency: Family Medicine, Rush University Medical Center, Chicago, IL
- Fellowship: Geriatric Medicine, UCLA Medical Center, Los Angeles, CA
- Doctorate: Psychobiology, California Institute of Technology, Pasadena, CA
认证
- American Board of Family Medicine – Family Medicine
- American Board of Family Medicine – Geriatric Medicine