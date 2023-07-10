Jonette E. Keri, MD, PhD
专业和专长
- Dermatology, Acne, Rosacea
所属单位
- Associate Professor of Dermatology and Cutaneous Surgery
- University of Miami, Miller School of Medicine
- Chief, Dermatology Service
- Miami VA Hospital
受教育程度
- Medical School: Georgetown University School of Medicine, Washington, DC
- Internship: Internal Medicine, Georgetown University School of Medicine, Washington, DC
- Residency: Dermatology, Jackson Memorial Hospital, Miami, FL
- Doctorate: Georgetown University, Washington, DC
认证
- American Board of Dermatology
选择奖项、成就和发表的文章
- Fellow, American Academy of Dermatology
- Over 40 articles in peer-reviewed journals