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MSD Manual Logo默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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Jonette E. Keri, MD, PhD

专业和专长

  • Dermatology, Acne, Rosacea

所属单位

受教育程度

  • Medical School: Georgetown University School of Medicine, Washington, DC
  • Internship: Internal Medicine, Georgetown University School of Medicine, Washington, DC
  • Residency: Dermatology, Jackson Memorial Hospital, Miami, FL
  • Doctorate: Georgetown University, Washington, DC

认证

  • American Board of Dermatology

选择奖项、成就和发表的文章

  • Fellow, American Academy of Dermatology
  • Over 40 articles in peer-reviewed journals

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