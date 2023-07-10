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MSD Manual Logo默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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Mashal Khan, MD

专业和专长

  • Addiction Psychiatry, General Psychiatry

所属单位

  • Assistant Professor of Clinical Psychiatry
  • NewYork-Presbyterian Hospital
  • Adjunct Professor of Clinical Psychiatry
  • Columbia University Medical Center

受教育程度

  • Medical School: Xi'an Jiaotong University College of Medicine, Shaanxi, China
  • Residency: Maimonides Medical Center, Brooklyn, NY
  • Fellowship: Addiction Psychiatry, Icahn School of Medicine at Mount Sinai, Mount Sinai St. Luke’s West, New York, NY

认证

  • American Board of Psychiatry and Neurology - Psychiatry
  • American Board of Psychiatry and Neurology - Addiction Psychiatry

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