Jennifer Le, PharmD, MAS, BCPS-ID, FIDSA, FCCP, FCSHP
专业和专长
- Pharmacology, Pharmacokinetics, Pediatric infectious diseases, Pediatric clinical pharmacology research
受教育程度
- PharmD: University of California San Francisco
- Residency: Pharmacy Practice, Long Beach Memorial and Miller Children's Hospital
- MAS: Clinical Research, University of California San Diego
认证
- Board certification in pharmaceutical sciences with added qualification in infectious diseases (BCPS-ID)
- APhA-certified in pharmacy-based immunization delivery
选择奖项、成就和发表的文章
- Faculty Leadership Academy at UC San Diego Health Sciences (2019)
- Fellow, American College of Clinical Pharmacy
- Fellow, American Society of Health System Pharmacists
- Fellow, Infectious Diseases Society of America
- RO1 Award from NICHD (2018-2022)
- Pediatric Trials Network Antibiotic Safety in Infants with Complicated Intra-abdominal Infections (2018-2020)
- Sternfels Prize for Drug Safety Innovation (2018)
- U54 Specialized Centers in Research in Pediatric Developmental Pharmacology from NICHD (2016-2021)
手册章节和评论