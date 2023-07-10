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Jennifer Le, PharmD, MAS, BCPS-ID, FIDSA, FCCP, FCSHP

专业和专长

  • Pharmacology, Pharmacokinetics, Pediatric infectious diseases, Pediatric clinical pharmacology research

所属单位

受教育程度

  • PharmD: University of California San Francisco
  • Residency: Pharmacy Practice, Long Beach Memorial and Miller Children's Hospital
  • MAS: Clinical Research, University of California San Diego

认证

  • Board certification in pharmaceutical sciences with added qualification in infectious diseases (BCPS-ID)
  • APhA-certified in pharmacy-based immunization delivery

选择奖项、成就和发表的文章

  • Faculty Leadership Academy at UC San Diego Health Sciences (2019)
  • Fellow, American College of Clinical Pharmacy
  • Fellow, American Society of Health System Pharmacists
  • Fellow, Infectious Diseases Society of America
  • RO1 Award from NICHD (2018-2022)
  • Pediatric Trials Network Antibiotic Safety in Infants with Complicated Intra-abdominal Infections (2018-2020)
  • Sternfels Prize for Drug Safety Innovation (2018)
  • U54 Specialized Centers in Research in Pediatric Developmental Pharmacology from NICHD (2016-2021)

手册章节和评论

章节