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MSD Manual Logo默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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Jeffrey M. Lipton, MD, PhD

专业和专长

  • Pediatric Hematology/Oncology, Diamond Blackfan Anemia

所属单位

受教育程度

  • Medical School: St. Louis University Medical School, St. Louis, MO
  • Doctorate: Physical Chemistry, Syracuse University, Syracuse, NY
  • Residency: Pediatrics, Children’s Hospital, Boston, MA
  • Fellowship: Pediatric Hematology/Oncology, Children’s Hospital and Dana Farber Cancer Institute, Boston, MA

认证

  • American Board of Pediatrics

选择奖项、成就和发表的文章

  • Saint Louis University’s School of Medicine Alumni Merit Award
  • Past President, American Society of Pediatric Hematology Oncology
  • Over 200 articles in peer-reviewed journals

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