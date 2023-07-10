Jeffrey M. Lipton, MD, PhD
专业和专长
- Pediatric Hematology/Oncology, Diamond Blackfan Anemia
受教育程度
- Medical School: St. Louis University Medical School, St. Louis, MO
- Doctorate: Physical Chemistry, Syracuse University, Syracuse, NY
- Residency: Pediatrics, Children’s Hospital, Boston, MA
- Fellowship: Pediatric Hematology/Oncology, Children’s Hospital and Dana Farber Cancer Institute, Boston, MA
认证
- American Board of Pediatrics
选择奖项、成就和发表的文章
- Saint Louis University’s School of Medicine Alumni Merit Award
- Past President, American Society of Pediatric Hematology Oncology
- Over 200 articles in peer-reviewed journals
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