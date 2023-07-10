Shalini S. Lynch, PharmD
专业和专长
- Clinical Pharmacy, Geriatrics, Drug Information, Drug Utilization Review
受教育程度
- Pharmacy School: University of California, San Francisco
- Residency: Pharmacy Practice, University of California, San Francisco
- Residency: Drug Information, University of California, San Francisco
认证
- Board of Pharmacy Specialties – Geriatric Pharmacy
- APhA Pharmacists Immunization Certificate
选择奖项、成就和发表的文章
- Pharmacist of the Year, CSHP - Sacramento Valley Chapter, 2007
- Development and testing of a module to promote generic oral contraceptive prescribing among nurse practitioners. J Am Assoc Nurse Pract. 2020 Jan; 32(1):24-34
- Pharmacist participation on a geriatrics interdisciplinary (IDT) clinic. California Pharmacist. 2015; 2(LXII):12-16
- Bevacizumab for neovascular ocular diseases. Ann Pharmacother. 2007 Apr; 41(4):614-25
手册章节和评论