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MSD Manual Logo默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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Shalini S. Lynch, PharmD

专业和专长

  • Clinical Pharmacy, Geriatrics, Drug Information, Drug Utilization Review

所属单位

受教育程度

  • Pharmacy School: University of California, San Francisco
  • Residency: Pharmacy Practice, University of California, San Francisco
  • Residency: Drug Information, University of California, San Francisco

认证

  • Board of Pharmacy Specialties – Geriatric Pharmacy
  • APhA Pharmacists Immunization Certificate

选择奖项、成就和发表的文章

  • Pharmacist of the Year, CSHP - Sacramento Valley Chapter, 2007
  • Development and testing of a module to promote generic oral contraceptive prescribing among nurse practitioners. J Am Assoc Nurse Pract. 2020 Jan; 32(1):24-34
  • Pharmacist participation on a geriatrics interdisciplinary (IDT) clinic. California Pharmacist. 2015; 2(LXII):12-16
  • Bevacizumab for neovascular ocular diseases. Ann Pharmacother. 2007 Apr; 41(4):614-25

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