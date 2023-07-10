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MSD Manual Logo默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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Mustafa A. Mafraji, MD

所属单位

受教育程度

  • Residency: Radiology, Hamad Medical Corporation. Doha, Qatar.
  • Fellowship: Neuroradiology, Rush University Medical Center. Chicago, IL, USA
  • Fellowship: Advanced Neuroradiology, Rush University Medical Center. Chicago, IL, USA
  • Fellowship: Body and MSK Radiology, Rush University Medical Center. Chicago, IL, USA
  • Medical school: Jordan University of Science and Technology Faculty of Medicine, Irbid, Jordan

认证

  • American Board of Radiology – Diagnostic Radiology
  • American Board of Radiology – Neuroradiology

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