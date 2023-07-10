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MSD Manual Logo默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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Anna Malkina, MD

专业和专长

  • Nephrology, Internal Medicine

所属单位

受教育程度

  • Medical School: University of California, San Diego School of Medicine
  • Residency: Internal Medicine, University of California, San Francisco
  • Fellowship: Nephrology, University of California, San Francisco

认证

  • American Board of Internal Medicine – Internal Medicine
  • American Board of Internal Medicine – Nephrology

选择奖项、成就和发表的文章

  • Arnold P. Gold Foundation Humanism in Medicine Award, UC San Diego Health Sciences
  • Andy I. Choi MD Memorial Scholarship, UC San Francisco

手册章节和评论