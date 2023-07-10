Anna Malkina, MD
专业和专长
- Nephrology, Internal Medicine
受教育程度
- Medical School: University of California, San Diego School of Medicine
- Residency: Internal Medicine, University of California, San Francisco
- Fellowship: Nephrology, University of California, San Francisco
认证
- American Board of Internal Medicine – Internal Medicine
- American Board of Internal Medicine – Nephrology
选择奖项、成就和发表的文章
- Arnold P. Gold Foundation Humanism in Medicine Award, UC San Diego Health Sciences
- Andy I. Choi MD Memorial Scholarship, UC San Francisco
手册章节和评论