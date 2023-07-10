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MSD Manual Logo默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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Peter Martin, MD

专业和专长

  • Hematology/Oncology, Lymphomas, Leukemias

所属单位

受教育程度

  • Medical School: University of Alberta Faculty of Medicine, Edmonton, Canada
  • Residency: Internal Medicine, McGill University, Montreal, Canada
  • Fellowship: Hematology, McGill University, Montreal, Canada

认证

  • American Board of Internal Medicine - Hematology

选择奖项、成就和发表的文章

  • Research Fellow of the Terry Fox Foundation, National Cancer Institute of Canada, 2007
  • Special Fellow in Clinical Research, Leukemia &amp; Lymphoma Society, 2009
  • American Society of Clinical Oncology Young Investigator Award, 2009
  • American Society of Hematology Clinical Research Training Institute, 2009
  • Alliance Scholar Award, Alliance for Clinical Trials in Oncology, 2014
  • Over 120 articles in peer-reviewed journals

手册章节和评论

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