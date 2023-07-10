Peter Martin, MD
专业和专长
- Hematology/Oncology, Lymphomas, Leukemias
受教育程度
- Medical School: University of Alberta Faculty of Medicine, Edmonton, Canada
- Residency: Internal Medicine, McGill University, Montreal, Canada
- Fellowship: Hematology, McGill University, Montreal, Canada
认证
- American Board of Internal Medicine - Hematology
选择奖项、成就和发表的文章
- Research Fellow of the Terry Fox Foundation, National Cancer Institute of Canada, 2007
- Special Fellow in Clinical Research, Leukemia & Lymphoma Society, 2009
- American Society of Clinical Oncology Young Investigator Award, 2009
- American Society of Hematology Clinical Research Training Institute, 2009
- Alliance Scholar Award, Alliance for Clinical Trials in Oncology, 2014
- Over 120 articles in peer-reviewed journals
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