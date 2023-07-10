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MSD Manual Logo默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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Robert S. McKelvie, MD, PhD

专业和专长

  • Cardiology, Heart Failure, Cardiac Rehabilitation

所属单位

受教育程度

  • Medical School: University of Western Ontario, London, Ontario
  • Master of Science: University of Western Ontario, London, Ontario
  • Doctorate: McMaster University, Hamilton, Ontario

选择奖项、成就和发表的文章

  • Fellow, Royal College of Physicians (Canada)
  • Over 200 articles in peer-reviewed journals
  • Over 30 book chapters

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