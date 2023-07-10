Robert S. McKelvie, MD, PhD
专业和专长
- Cardiology, Heart Failure, Cardiac Rehabilitation
所属单位
- Professor of Medicine and Cardiology
- Western University
- Professor Emeritus
- McMaster University
受教育程度
- Medical School: University of Western Ontario, London, Ontario
- Master of Science: University of Western Ontario, London, Ontario
- Doctorate: McMaster University, Hamilton, Ontario
选择奖项、成就和发表的文章
- Fellow, Royal College of Physicians (Canada)
- Over 200 articles in peer-reviewed journals
- Over 30 book chapters