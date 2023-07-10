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MSD Manual Logo默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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Jessica E. McLaughlin, MD

专业和专长

  • Obstetrics and Gynecology, Reproductive Endocrinology, Infertility, Endometriosis

所属单位

受教育程度

  • Medical School: Upstate Medical University, Syracuse, NY
  • Residency: Obstetrics and Gynecology, University of Texas Health Science Center at San Antonio
  • Fellowship: Reproductive Endocrinology and Infertility, University of Texas Health Science Center

认证

  • American Board of Obstetrics and Gynecology

选择奖项、成就和发表的文章

  • Fellow, American College of Obstetrics and Gynecology
  • Special Resident in Minimally Invasive Gynecology Award, American Academy of Gynecologic Laparoscopists
  • Over 14 articles in peer-reviewed journals

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