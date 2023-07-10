Jessica E. McLaughlin, MD
专业和专长
- Obstetrics and Gynecology, Reproductive Endocrinology, Infertility, Endometriosis
受教育程度
- Medical School: Upstate Medical University, Syracuse, NY
- Residency: Obstetrics and Gynecology, University of Texas Health Science Center at San Antonio
- Fellowship: Reproductive Endocrinology and Infertility, University of Texas Health Science Center
认证
- American Board of Obstetrics and Gynecology
选择奖项、成就和发表的文章
- Fellow, American College of Obstetrics and Gynecology
- Special Resident in Minimally Invasive Gynecology Award, American Academy of Gynecologic Laparoscopists
- Over 14 articles in peer-reviewed journals
手册章节和评论