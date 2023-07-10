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MSD Manual Logo默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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Federico E. Parodi, MD

专业和专长

  • Vascular surgery, Complex endovascular and open Aortic repair

所属单位

受教育程度

  • Medical School: University of Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina
  • Internship: General Surgery, University of Miami School of Medicine, Miami, FL
  • Residency: Vascular Surgery, University of South Florida, Tampa, FL
  • Fellowship: Aortic Surgery, Cleveland Clinic Foundation, Cleveland, OH
  • Research Fellowship: Washington University School of Medicine, St. Louis, MO

认证

  • American Board of Surgery – Vascular Surgery

选择奖项、成就和发表的文章

  • Program Director, Vascular Surgery Fellowship and Residency
  • Over 50 articles in peer-reviewed journals

手册章节和评论