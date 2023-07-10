Federico E. Parodi, MD
专业和专长
- Vascular surgery, Complex endovascular and open Aortic repair
受教育程度
- Medical School: University of Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina
- Internship: General Surgery, University of Miami School of Medicine, Miami, FL
- Residency: Vascular Surgery, University of South Florida, Tampa, FL
- Fellowship: Aortic Surgery, Cleveland Clinic Foundation, Cleveland, OH
- Research Fellowship: Washington University School of Medicine, St. Louis, MO
认证
- American Board of Surgery – Vascular Surgery
选择奖项、成就和发表的文章
- Program Director, Vascular Surgery Fellowship and Residency
- Over 50 articles in peer-reviewed journals
手册章节和评论