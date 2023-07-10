Alicia R. Pekarsky, MD
专业和专长
- Pediatrics, Child Abuse and Neglect
所属单位
- Associate Professor of Pediatrics
- State University of New York Upstate Medical University, Upstate Golisano Children's Hospital
- Program Director, Child Abuse Pediatrics Fellowship
- Upstate Medical University/Golisano Children’s Hospital
受教育程度
- Medical School: SUNY Upstate Medical University, Syracuse, NY
- Residency: Pediatrics, St. Christopher's Hospital for Children, Philadelphia, PA
- Fellowship: Child Abuse, Upstate Medical University, Syracuse, NY
认证
- American Board of Pediatrics – General Pediatrics
- American Board of Pediatrics – Child Abuse Pediatrics
选择奖项、成就和发表的文章
- Fellow, American Academy of Pediatrics