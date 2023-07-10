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MSD Manual Logo默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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Alicia R. Pekarsky, MD

专业和专长

  • Pediatrics, Child Abuse and Neglect

受教育程度

  • Medical School: SUNY Upstate Medical University, Syracuse, NY
  • Residency: Pediatrics, St. Christopher's Hospital for Children, Philadelphia, PA
  • Fellowship: Child Abuse, Upstate Medical University, Syracuse, NY

认证

  • American Board of Pediatrics – General Pediatrics
  • American Board of Pediatrics – Child Abuse Pediatrics

选择奖项、成就和发表的文章

  • Fellow, American Academy of Pediatrics

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