Daniel M. Peraza, MD
专业和专长
- Dermatology, Psoriasis, Skin Cancer, Bullous Diseases
所属单位
- Adjunct Assistant Professor of Surgery
- Geisel School of Medicine at Dartmouth University
受教育程度
- Medical School: Columbia University College of Physicians and Surgeons, New York, NY
- Internship: Internal Medicine, Beth Israel Deaconess Medical Center, Boston, MA
- Residency: Dermatology, Dartmouth Hitchcock Medical Center, Lebanon, NH
认证
- American Board of Dermatology
选择奖项、成就和发表的文章
- Fellow, American Academy of Dermatology
- President, New Hampshire Dermatology Society, 2014-2016