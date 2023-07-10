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MSD Manual Logo默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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Daniel M. Peraza, MD

专业和专长

  • Dermatology, Psoriasis, Skin Cancer, Bullous Diseases

所属单位

受教育程度

  • Medical School: Columbia University College of Physicians and Surgeons, New York, NY
  • Internship: Internal Medicine, Beth Israel Deaconess Medical Center, Boston, MA
  • Residency: Dermatology, Dartmouth Hitchcock Medical Center, Lebanon, NH

认证

  • American Board of Dermatology

选择奖项、成就和发表的文章

  • Fellow, American Academy of Dermatology
  • President, New Hampshire Dermatology Society, 2014-2016

手册章节和评论