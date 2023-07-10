Richard Pescatore, DO
专业和专长
- Emergency Medicine, Public Health
所属单位
- Chief Physician, Associate State Medical Director
- Delaware Division of Public Health
- Assistant Professor of Emergency Medicine
- Drexel University College of Medicine
受教育程度
- Medical School: Philadelphia College of Osteopathic Medicine, Philadelphia, PA
- Residency: Emergency Medicine, Cooper University Hospital, Camden, NJ
认证
- American Board of Emergency Medicine
选择奖项、成就和发表的文章
- Fellow, American Academy of Emergency Medicine
- “45 Under 45 Influencers of EM” Award, Emergency Medicine Residents’ Association
- Over 25 articles in peer-reviewed journals