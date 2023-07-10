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MSD Manual Logo默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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Richard Pescatore, DO

专业和专长

  • Emergency Medicine, Public Health

所属单位

受教育程度

  • Medical School: Philadelphia College of Osteopathic Medicine, Philadelphia, PA
  • Residency: Emergency Medicine, Cooper University Hospital, Camden, NJ

认证

  • American Board of Emergency Medicine

选择奖项、成就和发表的文章

  • Fellow, American Academy of Emergency Medicine
  • “45 Under 45 Influencers of EM” Award, Emergency Medicine Residents’ Association
  • Over 25 articles in peer-reviewed journals

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